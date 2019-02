Ungarn und Italien befördern sich ins Abseits

Brüssel. Am Freitagvormittag zog Budapest die Notbremse: Bei der Sitzung der EU-Botschafter in Brüssel stimmte Ungarns Vertreter doch noch dem Text der Schlussfolgerungen über die EU-Beziehungen mit der Schweiz zu. Am Mittwoch hatte er seine Zustimmung noch verweigert. Denn in diesen sehr allgemein gehaltenen Ausführungen fand sich auch ein Verweis darauf, dass die Union mit der Schweiz in Fragen der Migrationspolitik weiterhin zusammenzuarbeiten gedenke.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)