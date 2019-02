Fingerabdrücke kommen in Personalausweis

Brüssel. Die Personalausweise werden künftig in der EU vereinheitlicht und mit neuen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Deren wichtigste ist die verpflichtende Speicherung von zwei Fingerabdrücken auf einem Chip, wie das bereits seit zehn Jahren bei Reisepässen der Fall ist. Darauf einigten sich die Vertreter der Mitgliedstaaten, des Europaparlaments und der Kommission am Dienstag. Österreichische Personalausweise beinhalten derzeit keine Fingerabdrücke. Das wird sich zwei Jahre nach Annahme dieser Verordnung (vermutlich 2021) ändern. Die Ausweise dürfen höchstens zehn Jahre gültig bleiben (für Bürger über 70 Jahren länger). Die Fingerabdrücke werden nur auf den Chips gespeichert und müssen gegen Hackerangriffe geschützt werden. (go)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)