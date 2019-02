Knalleffekt bei EU-Staatsanwaltschaft

Brüssel. Mit einer Überraschung endete am Mittwochnachmittag die Abstimmung der EU-Botschafter darüber, wer ihrer Ansicht nach ab nächstem Jahr die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Betrug mit EU-Budgetmitteln leiten soll. Klar mit 50 Punkten landete Jean-François Bohnert, Generalstaatsanwalt in Reims, auf Rang eins. Die Favoritin, die frühere oberste Anklägerin der rumänischen Antikorruptionsdirektion, Laura Codruţa Kövesi, erhielt ebenso wie Andrés Ritter, leitender Oberstaatsanwalt in Rostock, nur 29 Punkte.