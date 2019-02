Hoffen auf EU-Beitritt

Wien. Wie können die Länder Südosteuropas auf dem Weg in die EU unterstützt werden? Das war am Donnerstag Thema einer Konferenz in Wien, zu der hochrangige Vertreter Albaniens, Bosnien und Herzegowinas, des Kosovo, Montenegros, Nordmazedoniens und Serbiens angereist waren. Auch Rumänien, das Anfang des Jahres von Österreich den EU-Ratsvorsitz übernommen hatte, war vertreten.

Eingeladen hatte Österreichs Kanzleramtsminister Gernot Blümel. Bei dem Treffen sei man sich einig gewesen, dass die EU ein globaler Player sein und mit einer Stimme sprechen sollte; und dass sich die Union an ihre eigenen Regeln halten sollte, sagte Blümel bei einer Pressekonferenz.

Die Vertreter der Balkanstaaten drängten darauf, dass die EU-Erweiterung eine Priorität der nächsten EU-Kommission ist. „Ich hoffe, dass wir einen offiziellen Kandidatenstatus innerhalb des Jahres 2019 erhalten“, sagte der bosnische Außenminister, Igor Crnadak. Serbiens Ministerin für EU-Integration, Jadranka Joksimović, meinte: „Ich hoffe, dass 2025 noch immer erreichbar ist.“ Für dieses Jahr hatte die EU-Kommission ursprünglich Serbien einen Beitritt in Aussicht gestellt.

Lob für Nordmazedonien

Komplikationen auf dem Weg in die Union könnte das ungelöste Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo bringen. Belgrad erkennt die Unabhängigkeit der einstigen Provinz nicht an – 23 von 28 EU-Ländern tun das aber. Zuletzt verschärften sich die Spannungen zwischen Belgrad und der Kosovo-Regierung in Pristina wieder. Der Kosovo verhängte hohe Importzölle auf serbische Güter. Das kritisierte EU-Ministerin Joksimović nun auch indirekt in Wien: „Ich möchte, dass Pristina ein verlässlicher Partner ist.“

Als positive Entwicklung lobten die Konferenzteilnehmer den Kompromiss im mazedonisch-griechischen Namensstreit. Die ex-jugoslawische Republik heißt nun Nordmazedonien. (w. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)