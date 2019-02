Die Garde der Brexitorianer

London. Anna Soubry ist bekannt dafür, dass sie Klartext spricht. Zu ihrem Austritt aus der konservativen Partei nach 44 Jahren sagte die britische Unterhausabgeordnete: „Die seltsame Truppe der Anti-EU-Hardliner, die in den vergangenen 40 Jahren jeden Parteiführer zerstört hat, regiert heute die Konservativen vom Scheitel bis zur Sohle. Sie sind die konservative Partei.“ Während in der Brexit-Debatte die gemäßigten Kräfte mehr und mehr an Boden verlieren, geben die Hardliner nicht nur den Ton an, sondern haben längst die Themenführerschaft übernommen. Soubry resignierend: „Der Kampf ist verloren.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)