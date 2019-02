Brexit: Labour fordert zweites Referendum

Nach langem Zögern hat sich die britische Labour-Partei auf die Forderung nach einem neuen Brexit-Referendum festgelegt. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, "dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird", erklärte Parteichef Jeremy Corbyn am Montagabend. Die Labour-Partei sei bereit, ein neues Referendum zu unterstützen.

Corbyn werde die Abgeordneten noch am Montag über diesen Schritt informieren, teilte die oppositionelle Partei auf ihrer Webseite mit. Das britische Unterhaus kommt am Mittwoch zusammen, um über das weitere Vorgehen beim geplanten Austritt aus der EU zu beraten und abzustimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsvorschläge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum gefordert wird.

Nun wird diskutiert, ob es - sollte ein Antrag auf ein neues Referendum angenommen werden - dabei die Option geben werde, erneut für oder gegen einen Verbleib in der EU zu stimmen oder ob lediglich zwischen einem Tory- und einem Labour-Brexit-Modell zu wählen wäre.

Labour ist die größte britische Oppositionspartei. Regiert wird das Land von der konservativen Tory-Partei, der Premierministerin Theresa May vorsteht. Zuletzt hatten sowohl Labour- als auch Tory-Mitglieder ihre jeweilige Partei verlassen, um eine neue Pro-EU-Gruppe im Parlament zu gründen.

(APA/Reuters/AFP/Red.)