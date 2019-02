Tochter von Putin-Sprecher macht Praktikum im Europaparlament

Die Tochter von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow absolviert derzeit ein Praktikum im EU-Parlament. Der französische Ex-Front-National-Abgeordnete Aymeric Chauprade bestätigte, dass Elisaweta Peskowa seit November und noch bis Ende April bei ihm beschäftigt ist. Kreml-Sprecher Peskow verteidigte die Anstellung seiner Tochter:

Diese sei eine gewöhnliche Studentin und mache ein normales Praktikum, das habe "nichts mit meiner Arbeit zu tun", sagte der langjährige Sprecher von Präsident Wladimir Putin.

Laut Chauprade studiert Elisaweta Peskowa derzeit Jus in Frankreich. Als Praktikantin erhalte sie 1000 Euro im Monat. Die 21-Jährige habe keinen Zugang zu vertraulichen Dokumenten und sei auch bei Debatten hinter verschlossenen Türen nicht dabei, versicherte der ehemalige außenpolitische Berater der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen, der unter anderem dem für Sicherheits- und Verteidigungsfragen zuständigem Unterausschuss des Europaparlaments angehört und Mitglied der EU-Russland-Delegation ist.

Kein Zugang zu vertraulichen Dokumenten

Eine Sprecherin des Europaparlaments bestätigte, dass "Assistenten und Praktikanten von Abgeordneten keinen Zugang zu vertraulichen Dokumenten haben". "In Wahrheit hatte auch Herr Chauprade niemals Zugang zu vertraulichen Dokumenten", fügte sie in einem E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP hinzu.

Ende Mai wird ein neues Europaparlament gewählt. Die Sorge innerhalb der EU vor einer Einflussnahme von außen, vor allem von Seiten Moskaus, auf die Europawahl ist groß.

Chauprade war 2014 für Le Pens Partei Front National ins Europaparlament gewählt worden, hatte sich dann aber mit der Parteiführung überworfen und ist seit 2015 unabhängiger Abgeordneter in der Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie, in der auch die AfD derzeit vertreten ist. Während des von Moskau organisierten Referendums über die Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel im Jahr 2014 durch Russland fungierte er als Wahlbeobachter.

Peskowa ist eine eifrige Nutzerin der sozialen Online-Netzwerke. 78.000 Abonnenten folgen ihr auf Instagram, wo sie häufig glamouröse Selfies mit russischen Stars und Regierungsvertretern postet. Im vergangenen Jahr sorgten Fotos von einer Tschetschenien-Reise für Kopfschütteln - Peskowa war einer Einladung von Machthaber Ramsan Kadyrow gefolgt und hatte ihn als "lieben Bruder" bezeichnet.

(APA/AFP)