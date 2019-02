Parlament traut Mays Ankündigung nicht mehr

London. Selbst den Spitzen der britischen Politik scheint zum Brexit, frei nach Karl Kraus, nichts mehr einzufallen. Wenige Stunden vor richtungsweisenden Abstimmungen standen einander gestern, Mittwoch, Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn in der traditionellen Fragestunde im Parlament gegenüber. Gestritten wurde in bester Wahlkampfmanier über Konjunktur, Armut und Ungleichheit. Das B-Wort vermieden beide tunlichst.

Zuvor hatte May in einem Zeitungsartikel die Abgeordneten aufgerufen, „jetzt ihre Pflicht zu tun“ und den EU-Austritt Großbritanniens über die Bühne zu bringen. In einem grundlegenden Richtungswechsel hatte die Premierministerin am Dienstag eine „kurze und befristete“ Verlängerung des Brexit über den bisher geplanten Termin am 29. März hinaus in Aussicht gestellt. Das Unterhaus sollte darüber Mittwochabend (nach 20 Uhr MEZ) entscheiden. May betonte indes: „Wir bleiben absolut fokussiert darauf, eine Vereinbarung zu erreichen und am 29. März (aus der EU) auszutreten.“

Ihre Chancen auf eine Zustimmung des Parlaments für die bis 12. März geplante Abstimmung über ihren Deal schienen sich gestern leicht zu verbessern. Jacob Rees-Mogg, der Wortführer der Brexit-Hardliner, signalisierte erstmals Entgegenkommen und sagte zu der umstrittenen Auffanglösung für Nordirland: „Ich kann mit einer De-facto-Streichung des Backstop aus dem Vertrag leben, selbst wenn sie nicht de jure erfolgt.“ May betonte, man mache „gute Fortschritte“.

Neben der Abstimmung über Mays neuen Stufenplan (12. März: Abstimmung über ihren Deal, bei Scheitern: am 13. März Abstimmung über Hard Brexit, bei Scheitern: am 14. März Abstimmung über Verlängerung bis maximal Ende Juni) hatten die Abgeordneten zehn weitere Anträge eingebracht. Darunter waren unter anderem eine Resolution der oppositionellen Labour Party für einen weichen Brexit, sowie ein Antrag, der sicherzustellen sucht, dass May nicht, wie mehrfach, ihre Versprechungen in letzter Sekunde rückgängig macht. Als sie in ihrer Stellungnahme am Dienstag betonte: „Ich habe stets meine Verpflichtungen eingehalten“, erntete sie Hohngelächter, nicht nur von den Oppositionsbänken.

Bei aller Skepsis galt aber auch hier ein No-Deal-Brexit nach der jüngsten Wende als „praktisch ausgeschlossen“. Welch verheerende Folgen ein Ausscheiden aus der EU zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne Abkommen hätte, geht nicht zuletzt aus einem Regierungspapier hervor, das Dienstagabend nach wochenlanger Verzögerung veröffentlicht wurde. Demnach würde die britische Wirtschaft in den nächsten 15 Jahren um bis zu neun Prozent schrumpfen, wovon am meisten die schwächsten Regionen, insbesondere Nordirland und Nordengland, betroffen wären.

Auf No Deal nicht vorbereitet

Während der Güteraustausch mit der EU zwischen Dover und Calais vorübergehend um mehr als 80 Prozent zurückgehen würde, drohen bei der Einführung von WTO-Tarifen im Handel Aufschläge im Export von zehn Prozent für Autos, 45 Prozent für Lammfleisch und 70 Prozent für Rinder. Zugleich würden Lebensmittelimporte aus der EU „erheblich teurer“.

Obwohl sich Großbritannien vor mehr als zweieinhalb Jahren für den Brexit ausgesprochen hat, sind Behörden, Betriebe und Bevölkerung völlig unvorbereitet. Nicht einmal zwei Drittel der kritischen No-Deal-Vorkehrungen seien zu mehr als 80 Prozent „auf Kurs“, heißt es in dem Papier.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)