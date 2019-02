Strenge Regeln für Messung der Luftreinheit

Luxemburg. Eine Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs empfiehlt bei der Messung der Luftverschmutzung in Städten ein strenges Vorgehen. Bei der Beurteilung sei schon die Überschreitung der Grenzwerte an einer Messstation entscheidend und nicht der von allen Anlagen ermittelte Mittelwert, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten. Der EuGH folgt in den allermeisten Fällen der Argumentationslinie seiner Generalanwälte.

Der Fall geht auf Klagen Brüsseler Bürger und einer Umweltschutzorganisation in Belgien zurück, das Urteil dürfte in drei bis sechs Monaten folgen. Relevant ist die Causa für die derzeitige Debatte in Deutschland über die Aussagekraft der Messung von Schadstoffen in der Luft. Einige Städte wollen zusätzliche Messstationen aufstellen. (ag.)

