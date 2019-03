Als die Große Koalition kurze Zeit funktionierte

Wien. Viele erwachten erst, als die Maschine frühmorgens aufsetzte. In Wien-Schwechat erwartete das österreichische Verhandlungsteam Bundeskanzler Franz Vranitzky und Vizekanzler Erhard Busek. 70Stunden hatte die österreichische Delegation unter der Führung von Außenminister Alois Mock verhandelt und letztlich nach mehreren Krisen doch noch einen Durchbruch erzielt.

Vor exakt 25Jahren gingen die EU-Beitrittsverhandlungen zu Ende. Sie wären nicht so positiv verlaufen, hätte es nicht eine enge Zusammenarbeit der beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP gegeben. In der Nacht zum 2. März war die Große Koalition zusammengewachsen – für eine kurze intensive Phase. Im 15.Stock des Brüsseler Charlemagne-Gebäudes musste sie sich zuvor immer neuen Hürden und einer chaotischen Vorsitzführung unter dem griechischen Außenminister, Theodoros Pangalos, stellen. Als Alois Mock einen Schwächeanfall erlitt, übernahm Ferdinand Lacina die Verhandlungsführung. Als es kein Weiterkommen mehr gab, kontaktierte Bundeskanzler Vranitzky den französischen Staatspräsidenten, François Mitterrand, und die ÖVP-Führung den deutschen Bundeskanzler, Helmut Kohl. Es war eine Ausnahmesituation, in der jeder für jeden eintrat.

25 Jahre danach feierte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf dem Ballhausplatz das damalige Ereignis. Eingeladen war neben Edith Mock, der Witwe von Alois Mock (ÖVP), auch Wolfgang Schüssel, der damalige Wirtschaftsminister (ÖVP). Die einstige Staatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ) und Altbundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) ließen sich entschuldigen. Andere SPÖ-Regierungsmitglieder von damals dürften dem Vernehmen nach nicht eingeladen gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)