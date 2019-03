Brüssel sieht Migration gelassener

Brüssel. Was die Einwanderung in die EU anbelangt, solle man besser darauf achten, die Kirche im Dorf zu lassen – diese Botschaft richtete der für die Materie zuständige Kommissar, Dimitris Avramopoulos, am Mittwoch an die EU-Bürger. Anlass war eine (nicht zuletzt der nahenden Europawahl geschuldete) Bilanz der EU-Migrationspolitik seit dem Ausbruch der Flüchtlingskrise vor vier Jahren.

Migrationskommissar Avramopoulos zeichnete gestern ein positives Bild der europäischen Bemühungen. Anhand des Flüchtlings-Hotspots Griechenland illustrierte er die erzielten Fortschritte: Während Athen im Jahr 2015 bis zu 18.000 Neuankünfte pro Tag verzeichnen musste, waren es im Vorjahr im Schnitt 81 pro Tag. Insgesamt wurden 2018 an den EU-Außengrenzen rund 150.000 irreguläre Grenzübertritte festgestellt – das entspricht einem Zehntel der 2015 gezählten Grenzübertritte.

In dem Kontext muss allerdings angemerkt werden, dass die von der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, initiierte Vereinbarung mit der Türkei über die Rücknahme der Neuankömmlinge sowie die von Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz, betriebene Schließung der Fluchtroute über den Westbalkan maßgeblich dazu beigetragen hatten, dass die Zahl der Neuankünfte seit 2016 gesunken ist – an beiden Initiativen war die EU-Kommission nicht bzw. nicht von Anfang an beteiligt.

Trotz der Fortschritte im Migrationsbereich dürfe sich die EU aber nicht zurücklehnen und ausruhen, sagte Avramopoulos. Im westlichen Mittelmeer stehe Spanien unter einem speziellen Migrationsdruck. Auch die Überlastung auf den griechischen Inseln sei immer noch ein großes Problem. Jedenfalls würden heute die Außengrenzen „besser geschützt, als das jemals der Fall war“.

Auf Lorbeeren ausruhen will man sich in Brüssel allerdings nicht. Die Kommission nannte gestern vier Bereiche, in denen sofortige Maßnahmen seitens der Union notwendig seien: erstens eine stärkere Unterstützung Marokkos bei der Kontrolle der westlichen Mittelmeerroute, die Spanien tangiert; zweitens die Verbesserung der „katastrophalen Bedingungen“ in Libyen, von wo aus die zentrale Mittelmeerroute Richtung Italien führt; drittens ein besseres Management der Migration in und nach Griechenland; und viertens „ein systematischerer und besser koordinierter EU-Ansatz für die Ausschiffung“.

Aufforderung an Rom

Apropos Schiff: Die Kommission forderte gestern die italienische Regierung auf, eine Entscheidung über die Zukunft der EU-Mittelmeermission Sophia zu treffen, in deren Rahmen Flüchtlinge und Migranten in Seenot gerettet werden. Die populistische Regierung in Rom will erreichen, dass die Mission nicht mehr automatisch alle geretteten Flüchtlinge nach Italien bringt und fordert dazu eine Überarbeitung der Einsatzregeln. Dies lehnen die anderen EU-Staaten bisher ab. (ag./red.)