May vor nächstem Brexit-Debakel

London. Je näher die Abstimmung über das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel rückt, desto weiter entschwindet die Aussicht auf Zustimmung. Spätestens am Dienstag will die britische Premierministerin, Theresa May, dem Parlament ihre überarbeitete Vereinbarung zur Entscheidung vorlegen. „Wenn wir diese Abstimmung verlieren, verlieren wir die Kontrolle“, warnt ein Mitarbeiter der Regierungschefin. Zugleich stellte die EU ein kaum verhülltes Ultimatum: Sollte London bis heute, Freitag, abends „akzeptable“ Vorschläge unterbreiten, werde man am Wochenende „rund um die Uhr“ an einer Einigung arbeiten.

Dabei geht es bis zur letzten Sekunde um die Auffanglösung für Nordirland. Eine Gesprächsrunde über diesen sogenannten Backstop zwischen EU-Chefverhandler Michel Barnier und dem britischen Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox scheint diese Woche mehr Dissens als Konsens zutage gebracht zu haben. Cox, der oberste Rechtsberater der britischen Regierung, sprach von „robusten“ und „schwierigen Verhandlungen“. Diplomaten nannten die Unterredung wenig diplomatisch „schrecklich“.

Klare Niederlage erwartet

Zu dem düsteren Bild in Brüssel fügt sich ein ähnlich tristes Bild in London. Nach Tagen der Brexit-Abstinenz verlautete gestern aus Regierungskreisen, man erwarte nicht mehr, die Abstimmung am Dienstag gewinnen zu können. Der „Daily Telegraph“ berief sich auf drei hochrangige Kabinettsmitglieder, die mit bis zu 100 fehlenden Stimmen rechneten. Eine erste Abstimmung über ihren EU-Deal hatte Premierministerin May am 15. Jänner mit der historischen Gegnerschaft von 432 Stimmen verloren.

Danach wollte sie in neuen Gesprächen mit Brüssel Änderungen an der Nordirland-Bestimmung erreichen. Die Frist dafür läuft Sonntagabend ab, dann muss die Gesetzesvorlage eingebracht und in Druck gegeben werden. Cox betonte gestern bei einer überwiegend feindseligen Parlamentsbefragung: „Natürlich gehen die Gespräche weiter“ und wies den Vorwurf „mit Erstaunen“ zurück, die britischen Vorschläge seien unklar: „Unsere Haltung ist sonnenklar.“

So wenig zuversichtlich geht die Regierung aber mittlerweile an die Abstimmung heran, dass eine neuerliche Verschiebung ausdrücklich dementiert wurde. „Wir halten an unserem Zeitplan fest“, betonte ein Sprecher. Wenn der EU-Deal am Dienstag scheitert, sollen die Abgeordneten am Mittwoch entscheiden, ob sie einen harten Brexit wollen. Auch hier wird eine Absage erwartet. Tritt auch dies ein, würden sie schließlich am Donnerstag über eine Verschiebung des Brexit abstimmen.

Derzeit ist der EU-Austritt für den 29. März vorgesehen, May brachte zuletzt eine „kurze, befristete und einmalige“ Verlängerung des Austrittsverfahrens bis voraussichtlich Ende Juni ins Gespräch. Dieser müssten die EU-Partner zustimmen, womit trotz aller Vorbehalte gerechnet wird.

Die Taktik von Premierministerin May, die Abgeordneten dazu zu bewegen, Farbe zu bekennen, geht offenbar nicht auf. Zum einen brachten die Gespräche mit der EU keine substanziellen Veränderungen, die zumindest gemäßigten Gegnern des Abkommens eine gesichtswahrende Haltungsänderung ermöglichen würden. Die Opposition bleibt mehrheitlich gegen den Deal, ausreichend Überläufer kann May nicht finden. Entscheidende Bedeutung kommt der nordirischen DUP zu, die Mays Minderheitsregierung stützt: „Wenn die DUP fällt, gibt es einen Dominoeffekt“, hofft ein Regierungsvertreter. Der Brexit-Sprecher der Partei, Sammy Wilson, beharrte aber zuletzt erneut: „Wir verlangen eine Vertragsänderung“, was die EU jedoch ausgeschlossen hat.

Zum anderen hat May mit der möglichen Verschiebung den Druck von den Abgeordneten genommen, diesen Deal in letzter Minute doch noch zu akzeptieren.

