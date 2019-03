Wahltaktischer Lockruf aus Warschau

Wien/Warschau. Sind Ungarns Regierungspartei Fidesz und Polens Regierungspartei PiS ideale europapolitische Partner? Was die Ablehnung der Einwanderung, den Widerstand gegen die Rechtsstaatsaufsicht der EU-Kommission und des Europäischen Gerichtshofs und die Bemühungen anbelangt, die demokratische Gewaltenteilung im eigenen Land zu schwächen, ist die Schnittmenge in der Tat groß – es ist kein Zufall, dass sich Warschau und Budapest im Ringen mit der EU um die Einhaltung der europäischen Grundwerte gegenseitig Rückendeckung zugesagt haben.

Bei dem Werben der PiS um den Wechsel der Fidesz von der EVP zur eigenen Parteienfamilie EKR geht es aber um mehr – nämlich um die Existenz der EKR-Fraktion im Europaparlament. Ihr gewichtigstes Mitglied sind nämlich die Tories, die mit dem Brexit aus dem Europaparlament ausscheiden werden. Ohne die voraussichtlich 13 Mandate, die Fidesz bei der Europawahl im Mai gewinnen dürfte, ist die Existenz der Fraktion unsicher. Und PiS müsste sich nach einem anderen Hafen umsehen.

Das Problem: In dem anderen größeren Rechtsblock, ENF (dem unter anderem die FPÖ angehört), geben Italiens Matteo Salvini und Frankreichs Marine Le Pen den Ton an. Beide gelten als Russland-Freunde, die für Distanz zu den USA eintreten – was für die polnischen Nationalpopulisten nicht infrage kommt. Mit Orbáns Regierungspartei mit an Bord hätte EKR gute Überlebenschancen und könnte bei der erwarteten Konsolidierung der Rechtsparteien nach der Europawahl ein gehöriges Wort mitreden. (la)

