Der französisch-deutsche Graben

Brüssel/Wien. Angela Merkel brauchte voriges Jahr noch acht Monate, um auf Emmanuel Macrons Europarede an der Sorbonne zu reagieren, ihre Nachfolgerin an der Spitze der CDU (und möglicherweise auch im Kanzleramt), Annegret Kramp-Karrenbauer, antwortete dem französischen Präsidenten binnen bloß einer Woche: Die Schnelligkeit der Befassung mit den europapolitischen Vorschlägen aus Paris durch die jeweilige starke Frau in Berlin legt einerseits nahe, wie ernst die politische Führung in Deutschland die Reformideen Macrons nimmt. Anderseits zeigt der Vergleich der beiden als Gastkommentare in internationalen Zeitungen verfassten Manifeste, wie unterschiedlich man links und rechts des Rheins über Europa denkt. „Die Presse“ hat die Sollbruchstellen im deutsch-französischen Umgang mit Europa untersucht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)