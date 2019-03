Brexit: Für Theresa May ist das Spiel wieder offen

Premierministerin Theresa May ließ keinen Zweifel aufkommen: Nach ihren Verhandlungen mit der EU-Spitze Montagnacht ist nun der Ball bei den Abgeordneten des britischen Unterhauses: „Das ist es, was das Parlament gefordert hat, und das ist es, was wir erreicht haben“, sagte sie wiederholt bei der Vorstellung der zusätzlichen Vereinbarungen rund um die Nordirland-Auffanglösung. Der sogenannte Backstop soll die Wiedereinführung einer harten Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland verhindern.

Wenn das Unterhaus heute zu der um 19.00 Uhr Ortszeit angesetzten Abstimmung schreitet, hat Mays Deal damit zumindest wieder eine realistische Chance.

Was May nicht erreicht hat, war ein völlige Entfernung des Backstop. Einiges ist ihr aber gelungen. Eine Entscheidung über das Inkrafttreten des Backstop trifft ein unabhängiges Schiedsgericht. Die Interpretationsbriefe der EU bekommen Rechtskraft. Und bis Ende der Übergangsfrist im Dezember 2020 sollen „alternative Arrangements“ zu einer harten Grenze in Irland gesucht werden.

Drei Faktoren werden heute entscheidend sein

In ersten Reaktionen vermieden selbst Hardliner wie Jacob Rees-Mogg eine sofortige Ablehung. „Wir müssen das erst genau prüfen“, sagte er. Da sich die oppositionelle Labour Party aber bereits auf ein neuerliches Nein festlegte, muss May die nordirische Democratic Unionist Party und die Hardliner in ihrer eigenen Fraktion gewinnen.

Daher werden heute im Tagesverlauf drei Schritte entscheidend sein: Erstens das Urteil über die neue Vereinbarung von Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox. Er hatte im Dezember befunden, dass Großbritannien durch die sogenannte Backstop-Regelung dauerhaft gegen seinen Willen an die EU gebunden bleiben könnte. Sollte er diese Einschätzung nun ändern, dürften viele Brexit-Hardliner in der Konservativen Partei ihren Widerstand gegen den Deal aufgeben.

Wichtig wird auch das Abstimmungsverhalten der nordirischen Democratic Unionist Party sein. Denn die DUP stützt mit ihren zehn Abgeordneten im Unterhaus die konservative Minderheitsregierung von Theresa May. Und auch die Entscheidung der konservativen Brexit-Ultras um Rees-Mogg wird über Mays Erfolg bestimmen.

Dass May schon heute abend ihre historische Niederlage von 15. Jänner, als ihr Deal mit 230 Stimmen scheiterte, umdrehen kann, gilt weiterhin als äußerst ungewiss. Aber mit den Änderungen in letzter Sekunde hat sie zumindest eines erreicht: Das Spiel ist wieder offen. Wie der Engländer sagt: Game on.