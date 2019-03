Das Unterhaus will beim Brexit alles und auch dessen Gegenteil

London. Das britische Parlament hatte die neuerliche Niederlage von Premierministerin Theresa May noch kaum aufgearbeitet, da machten sich die Abgeordneten bereits für die nächste Entscheidung bereit. Ehe das Unterhaus gestern, Mittwoch, abends über einen Regierungsantrag abstimmte, der einen Hard Brexit zum geplanten EU-Austrittsdatum am 29. März ausschloss, brachten Abgeordnete aller Fraktionen insgesamt sechs Änderungsvorschläge ein. Sie spiegelten eines wider: Einig sind sich die Abgeordneten über alle Parteigrenzen hinweg nur in ihrer Ablehnung der Regierungspolitik.

Dessen und ihrer jüngsten Schlappe ungeachtet wiederholte May gestern in der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus das Festhalten an ihrem EU-Deal: „Ich möchte die EU mit einer guten Vereinbarung verlassen, und ich glaube, wir haben eine gute Vereinbarung.“ Sie bekräftigte, dass sie gegen einen harten Brexit stimmen werde. Fast ebenso lahm erwiderte Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour Party: „Das Abkommen der Premierministerin ist tot.“ Auf einen Gegenantrag verzichtete er. Es war der rituelle Schaukampf zweier Schlachtrösser, die ihrer eigenen Auseinandersetzung müde zu sein scheinen.

Forderung nach geregeltem Hard Brexit

Der Kampf um den Brexit ist aber noch lang nicht vorbei. In vielerlei Hinsicht hat er jetzt erst so richtig begonnen. Unter den Zusatzanträgen, die Parlamentschef John Bercow zur Entscheidung vorlagen, war die ganz Bandbreite der Meinungen im Unterhaus zu finden: Die Brexit-Hardliner forderten einen „geregelten Hard Brexit“, bei dem Einzelregelungen die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen vermeiden sollen und die Grenze zwischen Nordirland und Restgroßbritannien offen bleiben soll. „Wir suchen verzweifelt etwas, dem wir zustimmen können“, mimte der Brexit-Ultra Steve Baker wieder einmal den Unschuldsengel, seine Lieblingsrolle. Der Vorschlag würde Rosinenklauben zur Regierungsdoktrin machen und wäre für die EU gänzlich unannehmbar.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums standen Anträge, die einen harten Brexit – über die Regierungsvorlage hinausgehend – ein für allemal ausschließen wollten, die eine Rücknahme des gesamten Austrittsprozesses nach Artikel 50 verlangten oder eine Fristverlängerung für den Brexit bis 2021 vorsahen.

Keine Antwort war aber aus London auf die Frage zu bekommen, die gestern eindringlich von vielen Abgeordneten im Europaparlament gestellt wurde: Mit welchen neuen Vorschlägen wolle Großbritannien in eine Verlängerung der Verhandlungen ziehen? Der Brexit-Berichterstatter des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, appellierte an die Briten: „Ihr müsst uns endlich sagen, was ihr wollt. Die Lösung muss aus London kommen.“

Integrität der Zollunion erhalten

Ähnlich lautet das Fazit der EU-Kommission: „Eine Antwort muss in London gefunden werden, nicht in Brüssel“, wie ihr Sprecher, Margaritis Schinas, sagte. Die von Großbritannien nun erstmals vorgestellten Zolltarife für den Fall eines harten Brexit würden „uns einige Sorge bereiten“, räumte Schinas ein. Er verwies auf mögliche rechtliche Widersprüche. „Wir wollen eine harte Grenze (zwischen Nordirland und der Republik Irland, Anm.) verhindern. Wir sind aber auch entschlossen, die Integrität der Zollunion und des Binnenmarkts unter allen Umständen zu sichern.“

Der britischen Wirtschaft geht in dieser ausweglos scheinenden Lage zunehmend die Geduld aus. „Was genug ist, ist genug“, donnerte die Direktorin der Confederation of British Industry, Carolyn Fairbairn. „Schluss mit dieser gescheiterten Politik. Hier geht es nicht nur um Jobs, hier geht es um Lebensgrundlagen. Wir brauchen einen vollkommen neuen Zugang. Und als Erstes müssen wir diesen Zirkus beenden.“

Scheinbar unbeeindruckt lieferte indes Schatzkanzler Philip Hammond seine Budgetvorschau ab. Er warnte in deutlichen Worten vor einem harten Brexit, der zu „weniger Wachstum, niedrigen Löhnen und steigender Arbeitslosigkeit“ führen werde. Er kritisierte Behauptungen der Brexit-Hardliner, es gebe noch Spielraum für Änderungsmöglichkeiten an dem bereits abgelehnten EU-Deal, und als Ausweg rief Hammond Abgeordnete aller Fraktionen auf, „im nationalen Interesse einen Kompromiss zu finden“.

Trotz dramatischer Kursverluste des Pfund, einer vor dem Stillstand stehenden Wirtschaft und einbrechender Investitionen präsentierte der Schatzkanzler dennoch die konservative Regierung Mays als „Bollwerk der Wirtschaft“ – unter Hohngelächter der Opposition. Die Premierministerin saß hinter ihm und folgte seinen Ausführungen mit steinerner Miene. Nicht nur ihr ist das Lachen längst vergangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)