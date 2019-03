Ende des Chaos oder Chaos ohne Ende

Wien/Brüssel. Nachdem es in der regulären Spielzeit kein klares Ergebnis gegeben hat, dürfte der Brexit in die Verlängerung gehen. Nächste Woche möchte Großbritanniens Premierministerin Theresa May noch einmal im Unterhaus über den ausverhandelten Austrittsvertrag abstimmen lassen. In der Verlängerungszeit könnte ihrer Vorstellung nach dieses Abkommen dann von EU-Seite ratifiziert werden. Einer solchen Verlängerung müssten allerdings alle 27 EU-Partner zustimmen. Legt London einen Antrag vor, werden diese beim EU-Gipfel Ende nächster Woche darüber beraten. Gelingt May allerdings kein Durchbruch, dann ist völlig offen, wie lang die Verschiebung dauern soll. Es gibt dafür drei Optionen:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)