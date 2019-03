Frau May schreibt einen Brief

London/Brüssel. Die britische Regierung steht vor dem Verlust der Handlungsfähigkeit. Nach einer Kabinettssitzung gestern, Dienstag, zur Beratung über die neue Situation in der Brexit-Saga bestätigte ein Sprecher lediglich, dass Premierministerin Theresa May in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk um eine Verlängerung von Artikel 50 ersuchen werde. Unbestätigt blieben Aussagen, wonach May eine Erstreckung der Frist bis 30. Juni mit einer Option von bis zu zwei Jahren anstrebe.

Im Kabinett gebe es „keine Einigung“ über die nächsten Schritte, berichtete die BBC. Laut „Times“ stellte May eine kurze und eine lange Verschiebung zur Diskussion, ohne selbst Position zu beziehen: „Sie saß da wie ein Wackeldackel und nickte zu allem. Sie sollte führen“, so eine nicht namentlich genannte Quelle. In der Downing Street herrsche offenbar Untergangsstimmung: „Es fühlt sich an wie die letzten Tage Roms.“ Vom Tisch ist wohl die von May für diese Woche geplante dritte Abstimmung über ihr EU-Abkommen, nachdem Parlamentschef John Bercow am Montag ein neuerliches Einbringen „ohne substanzielle Änderung“ untersagt hatte. Für eine Abstimmung am Mittwoch blieb praktisch keine Vorbereitungszeit mehr, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Somit wird May am morgigen Donnerstag mit leeren Händen zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen.

Wie die Londoner Regierung hielt sich auch die EU-Spitze gestern bedeckt. Eine Pressekonferenz von Ratspräsident Tusk nach Gesprächen mit dem irischen Regierungschef, Leo Varadkar, wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen veröffentlichten sie eine gemeinsame Stellungnahme: „Wir müssen nun Vorschläge Londons sehen.“

EU wird ungeduldig

Während die Briten über die weitere Vorgangsweise ratlos sind, scheinen die EU-Europäer zunehmend uneins: Deutschlands Kanzlerin, Angela Merkel, erklärte, sie könne zu einer Verlängerung nichts sagen, denn „zu vieles ist in Bewegung“. Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau meinte deutlich gereizter: „Wofür sollen wir eine Verlängerung gewähren? Um in derselben Pattstellung stecken zu bleiben? Zeit ist keine Lösung. Wir brauchen ein Ziel und eine Strategie, und sie müssen aus London kommen.“ Gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags, der den Austrittsprozess regelt, muss eine Verschiebung des Austrittsdatums einstimmig beschlossen werden. Nicht alle Unionsmitglieder sind von der Sinnhaftigkeit eines langen Aufschubs überzeugt – neben Frankreich hat auch Italien Zweifel: „Ein Aufschub sollte kurz sein“, sagte Premier Giuseppe Conte gestern, denn es ergebe keinen Sinn, „Probleme aufzuschieben“.

Brexit-Gegner in London hoffen, dass nach der neuerlichen Verzögerung der EU-Austritt noch gänzlich abgesagt werden könnte. Nach wie vor gültig ist aber das Brexit-Gesetz, demzufolge Großbritannien am 29. März 2019 aus der EU ausscheidet – im Zweifelsfall ohne Abkommen. (gar)

