May will Brexit-Aufschub bis Ende Juni – EU-Kommission dagegen

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni beantragt. Sie sei aber nicht bereit, den Austritt über diesen Termin hinaus zu verschieben, sagte sie am Mittwoch in einer turbulenten Sitzung des Parlaments in London. Eigentlich läuft die Frist am 29. März ab.

Die Regierung plane, nach dem bevorstehenden EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag einen dritten Anlauf zu unternehmen, für ihren Brexit-Vertrag im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen. Sollte diese zustande kommen, werde die Verschiebung dem Unterhaus Zeit verschaffen, die Ausführungsgesetze zu beraten. "Wenn nicht, wird das Unterhaus entscheiden müssen, wie es weitergehen soll."

Die EU-Kommission sträubt sich allerdings gegen eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni. Sie sieht "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für die Europäische Union, wenn diese einer Verschiebung des Brexit-Datums bis Ende Juni zustimmt. Denn dann müsste Großbritannien an den EU-Wahlen teilnehmen, die von 23. bis zum 26. Mai stattfinden, warnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Telefonat.

Brüssel sieht Gefahren für EU-Parlament

Denn aus Sicht der Kommission sind nur zwei Optionen für den Aufschub des Brexits sinnvoll: eine kurze, "technische Verlängerung" bis 23. Mai ohne Teilnahme an der Europawahl; oder eine "lange Verlängerung" bis mindestens Ende 2019 mit der Option einer Verkürzung, falls vorher eine Lösung gefunden wird. In jedem Fall solle es nur eine einmalige Verlängerung geben, heißt es einem internen Papier.

Jedes andere Szenario hätte direkte juristische und praktische Konsequenzen für die Europawahl in 14 EU-Ländern. Schlimmstenfalls könnte die Konstituierung des neuen EU-Parlaments rechtswidrig werden und nach der Wahl die Bestimmung der neuen EU-Kommission und des EU-Haushaltsrahmens gefährden. Zudem wäre jede Entscheidung anfechtbar, heißt es in dem Kommissionspapier weiter.

– APA

Dass die verbleibenden 27 EU-Staaten Mays Vorschlag schon am für Donnerstag und Freitag anberaumten EU-Gipfel einstimmig zustimmen, gilt daher als unwahrscheinlich. In Brüssel gibt es stattdessen Spekulationen über einen Brexit-Sondergipfel in buchstäblich letzter Minute nächste Woche, wenn es beim Treffen der Staats- und Regierungschefs keine Klärung über das weitere Verfahren gibt.

May will Deal doch noch durchbringen

Mit dem Aufschub erhofft sich May Zeit, um den von ihr in zähen Verhandlungen mit Brüssel erzielten Ausstiegsvertrag doch noch durch das britische Parlament zu bekommen.

Mays Problem: Das britische Unterhaus darf kein weiteres Mal über den denselben Brexit-Deal abstimmen. Das erklärte Parlamentspräsident John Bercow überraschend am Montag. Ohne Änderungen an dem Abkommen verstoße dies gegen eine 415 Jahre alte Regel. Und selbst wenn May eine Abstimmung zustande bekommen würde, eine Mehrheit wäre ihrem Vorschlag auch nicht sicher.

Harte Brexit-Befürworter in Mays Konservativer Partei stoßen sich an der enthaltenen Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Sie sieht vor, dass ganz Großbritannien in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Die oppositionelle Labour-Partei lehnt den Deal hingegen ab, weil sie auch nach dem Austritt eine engere Bindung an die EU will - also genau aus entgegengesetzten Gründen.

(APA/Reuters/AFP/dpa)