EVP setzt Mitgliedschaft von Orbán-Partei aus

Die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) wird vorerst auf Eis gelegt. Eine Experten-Kommission soll nun entscheiden, wann und ob die Mitgliedsrechte der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wieder in Kraft gesetzt werden, hieß es aus Teilnehmerkreisen erfuhr. 190 Delegierte stimmten demnach für das Einfrieren der Mitgliedschaft, drei dagegen. Während der Suspendierung verliert Fidesz das Stimmrecht und darf auch an Parteientscheidungen nicht mehr teilnehmen. Ein Austritt von Orbáns Partei scheint zunächst abgewendet. Für den ÖVP-Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl, Othmar Karas, ist die Suspendierung "die letzte Chance, aber wirklich die letzte, wie er bei einer Diskussion im ORF-Radiokulturhaus erklärte.

Knapp vor 14 Uhr am Mittwoch nahm das Schauspiel um den EVP-Umgang mit ihrem ungarischen Sorgenkind Orbán und dessen Fidesz-Partei eine überraschende Wendung. Da verkündete Orbáns Kabinettsminister Gergely Gulyás, dass der Fidesz „sofort“ aus der EVP austreten würde, falls ihre Mitgliedschaft vom Parteivorstand suspendiert würde. Sollte die Parteienfamilie hingegen vorerst nur drei „weise Männer“ zwecks Bestandsaufnahme nach Ungarn schicken, ehe sie über die Mitgliedschaft des Fidesz beschließe, würde die Partei für die Dauer dieser Prüfung die Mitarbeit in der EVP ruhen lassen.

Im Konflikt mit Ungarn drohte EVP-Chef Joseph Daul am Mittwochabend kurz vor der Abstimmung sogar mit Rücktritt. "Wenn wir keinen Kompromiss finden, werde ich zurücktreten".

Schüssel als einer von drei Weisen

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) hat vorgeschlagen, dass Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, Ex-Ratspräsident Herman Van Rompuy und Ex-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering als die drei Weisen die Lage in Ungarn unter die Lupe nehmen.

Das Drohen mit dem Austritt durch den Fidesz selbst dürfte vor allem die Mitgliedsparteien in Deutschland und Österreich auf dem falschen Fuß erwischt haben. Denn noch am Vormittag hat zunächst CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt, ein sechsmonatiges Einfrieren der Mitgliedschaft des Fidesz zu befürworten. „Solange der Fidesz das Vertrauen nicht vollständig wiederherstellt, kann es nicht bei einer normalen Vollmitgliedschaft bleiben“, sagte Kramp-Karrenbauer zur Nachrichtenagentur Reuters. In ihrem Windschatten erklärte knapp darauf Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, er sehe dies genauso: „Ich glaube nicht, dass es eine Abstimmung über den Ausschluss geben wird.“

Problem Orbán auf lange Bank schieben

Gulyás' Warnung, der Fidesz werde selbst austreten, stellte die Parteispitzen folglich vor ein taktisches Dilemma. Taktisch insofern, als eine Suspendierung ein vermutlich wirksamer Versuch gewesen wäre, das Problem der zusehenden politischen Radikalisierung und Europafeindlichkeit Orbáns auf die lange Bank zu schieben, zumindest bis nach den Europawahlen, die vom 23. bis 26. Mai stattfinden werden. In den Meinungsumfragen lässt sich bisher nicht erkennen, dass die Mitgliedschaft des Fidesz den Christdemokraten wesentliche Verluste einbringen könnte. Sie sind in allen Umfragen weiterhin klar die Nummer eins, auch wenn sie, so wie ihr Hauptkonkurrent, die Sozialdemokraten, Mandate an extremistische Parteien verlieren werden.

Das neue Ultimatum des Fidesz verleiht dem Dilemma der EVP eine zusätzliche Komponente. Denn sollten die Ungarn tatsächlich nach 19 Jahren austreten und sich einer rechtsautoritären Parteiengruppe anschließen, würde das den Zugriff der Christdemokraten auf die nach der Wahl zu verteilenden Spitzenämter in der EU erschweren. Schon jetzt ist klar, dass EVP und Sozialdemokraten erstmals nicht mehr unter sich aushandeln können, wer die Kommandobrücken von Kommission, Europäischem Rat, Auswärtigem Dienst der EU und Europaparlament besetzen wird. Sie werden die Liberalen als Dritten in den Bund aufnehmen müssen, nach Ansicht vieler Beobachter auch die Grünen, um eine wirklich stabile, überwältigende Mehrheit im Straßburger Parlament zu haben.

FPÖ macht Orbán Avancen

Der Fidesz mit seinen derzeit zwölf, laut Umfragen künftig in einem statt wie bisher 751 nur mehr 705 Abgeordnete zählenden Parlament gar 13 Mandaten wäre insofern ein schwerer Verlust für den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber – nicht nur arithmetisch, sondern auch politisch.

Die FPÖ wittert jedenfalls schon seit einiger Zeit ihre Chance, Orbán zum fliegenden Wechsel in ihre rechtsnationale Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit zu bewegen. Harald Vilimsky bot Orbán nach der Abstimmung neuerlich eine Zusammenarbeit an: "Ich halte es für eine Demütigung, den ungarischen Ministerpräsidenten mit einem Fußtritt aus seiner Parteienfamilie hinauszutreten und ich würde mich freuen, Seite an Seite mit seiner Partei an einem Reformprozess mitwirken zu dürfen."