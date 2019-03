"Ich rechne mit einem ungeordneten Brexit!"

In zwei Monaten ist die EU-Wahl, wo alle Länder seine Vertreter ins Europaparlament wählen. Von einer ruhigen und sachbezogenen Wahl ist nicht auszugehen. „Die EU und die EU-Wahl ist uns von der Wirtschaft her das wichtigste Thema. Der Brexit überlagert aber alles“, sagt Niederösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl. „Sie hatte heute in St. Pölten Besuch von Europa-Abgeordneten Othmar Karas, um gemeinsam zu den bevorstehenden Europawahlen und den möglichen Auswirkungen des Brexit vor Journalisten zu referieren. Die WKNÖ sei gerade dabei, ihre Mitglieder, vor allem die KMU, die handelsmäßig stark mit dem Vereinigten Königreich verbunden sind, über mögliche Szenarien zu informieren. Niederösterreich sei zwar vom Handel nicht so stark betroffen – Großbritannien steht an 11. Stelle in der Exportstatistik. Aber mit einem Volumen von rund 474 Millionen Export erziele man einen Handelsüberschuss, denn die Importe von der Insel betragen nur 316 Millionen Euro.

Dass die Scheidung von der EU „so unprofessionell abläuft, war für mich anfangs unvorstellbar“, sagt Zwazl. „Ich finde das grob fahrlässig.“ Sie rechnet "mit einem ungeordneten Brexit. Die Wirtschaft hat sich darauf einzustrellen."

Auch Othmar Karas sieht nur noch wenig Spielraum in der den Briten zugestandenen Zeit, Ordnung in deren Chaos zu bringen. „Der Brexit ist ein Versagen der politischen Verantwortungsträger im Vereinigten Königreich“, betont Karas, nicht aber seit jetzt, sondern seit Jahrzehnten“. Die Scheidung jedenfalls werde für die Briten teuer am Ende „könnten bis zu 60 Milliarden Euro fällig werden“. Der wirtschaftliche Schaden sei da noch nicht eingerechnet. „Unseren Berechnungen nach wird das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich um 2,4 Prozent zurückgehen oder um 57 Millionen Euro einbrechen.“ Die Zahlen für Irland sind minus 1,2 Prozent oder 3,4 Milliarden Euro, für Deutschland ein Minus von 0,3 Prozent oder rund zehn Milliarden Euro – und für Österreich sei ein Rückgang um 0,2 Prozent berechnet worden oder 724 Millionen Euro, um die die Wirtschaftsleistung sinkt. „Hauptnutznießer davon wäre die Wirtschaft von China“, sagt Karas.

Er selbst hätte den Briten keine Verlängerung der Verhandlungen zugestanden. Heute relativiert er und meint: Keine Verlängerung ohne neuen Vorschlag“ Er sei für eine Verlängerung über den 12. April hinaus nur dann: „Wenn der Vertrag wie er von der EU da liegt, angenommen wird – oder nur so lange, bis es zu einer zweiten Abstimmung kommt. Aber der Status quo ist nichts.“ Jedenfalls brauche es eine Entscheidung der Briten bis 12. April – und somit Klarheit vor den Europaparlamentswahlen.

50 Prozent Wahlbeteiligung

Am 26. Mai findet in Österreich die EU-Wahl statt. „Das Thema Europa hat an Bedeutung zugenommen“, sagt Karas – nicht zuletzt durch die langwierigen Brexit-Debatten und was bei einem Austritt aus der Gemeinschaft für die Briten auf dem Spiel steht. Aber bei der Mehrheit der Bevölkerung ist die Europaparlamentswahl nicht angekommen.“ Bei der Wahlbeteiligung wünscht sich der Europapolitiker „dass ein Fünfer davorsteht“. Also mindestens 50 Prozent. Ein ambitioniertes Ziel. Bei der EU-Wahl vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung 45.4 Prozent. Auch WKNÖ-Präsidentin Zwazl hält die EU-Wahl für wichtig: „Unsere Betriebe sind pro Europa eingestellt. Der wirtschaftliche Fortschritt gibt es nur in einem vereinten Europa.“