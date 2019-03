Suchspiel für den Brexit

London. In der Komödie „Sechs Personen suchen einen Autor“ von Luigi Pirandello herrscht der Theaterdirektor die anderen Figuren an: „Ich probe jetzt.“ Im Londoner Unterhaus hatte am Mittwoch „Sechshundertfünfzig Abgeordnete suchen einen Ausweg“ Premiere. Es handelt sich, je nach Betrachtungsweise, um ein Drama oder eine Tragödie. Jedenfalls wollte auch das Parlament „proben“, ob es eine Lösung des Brexit-Dilemmas zustande bringen könnte.

Premierministerin Theresa May zeigte sich von diesem historisch beispiellosen Vorgehen der Abgeordneten alles andere als erfreut. „Mein Ziel bleibt es, das Ergebnis der Volksabstimmung von 2016 umzusetzen“, erwiderte sie auf die Frage, ob sie sich dem Willen des Parlaments beugen werde. Die Führung der Konservativen wollte die Fraktion mit Klubzwang in letzter Sekunde dazu bringen, die geplanten Probeabstimmungen zu torpedieren. Hinter diesem Manöver stand auch die wachsende Erwartung im Lager der Premierministerin, dass May nach zweimaligem Scheitern nun auf dem Weg zu einer Mehrheit für ihren EU-Deal war.

Nicht wenige Brexit-Hardliner dürften sich bei der morgendlichen Zeitungslektüre am Mittwoch die Augen gerieben haben, als ihnen ihr bisheriger Wortführer Jacob Rees-Mogg im „Daily Mail“ erklärte: „Ich entschuldige mich! Aber ich habe meine Meinung geändert.“ Er betrachte Mays Abkommen immer noch als „sehr schlecht“, dennoch sei er nun bereit, dafür zu stimmen, „unter der Bedingung, dass dies auch die Position der DUP ist“. Die nordirische Partei hält die konservative Minderheitsregierung an der Macht und spielt das Zünglein an der Waage.

Seinen Meinungswandel begründete der Hardliner später mit den Worten: „Ein halber Laib Brot ist besser als kein Brot.“ In dasselbe Horn stieß in der Fragestunde im Parlament auch May: „Mein Abkommen ist das einzige, das den Brexit umsetzt.“ Noch unterwegs auf der Kehrtwende zur Unterstützung befand sich indes Ex-Außenminister Boris Johnson. Ein Ja zu Mays EU-Deal sei „sinnlos, solange wir kein Anzeichen dafür haben, dass Großbritannien in der zweiten Phase der Verhandlungen einen anderen Zugang wählen wird“.

Premierministerin auf Abruf

Die mehr als deutliche Rücktrittsaufforderung an die Adresse Mays galt auch als bestimmendes Thema einer abendlichen Aussprache im konservativen Parlamentsklub mit der Premierministerin. „Ein konkretes Datum würde sicher helfen“, meinte der Hinterbänkler Andrew Pearce auf die Frage, ob Mays Rücktritt die Chancen auf einen Durchbruch erhöhen würde. Bisher hatte sich die Regierungschefin nur festgelegt, ihre Konservativen nicht in die nächsten Parlamentswahlen, die spätestens 2022 anstehen, zu führen. Nun wird ihr Abgang binnen Tagen erwartet, nicht allerdings, ohne noch ein drittes und letztes Mal einen Versuch mit ihrem Deal gestartet zu haben.

Die Unterhausabgeordneten waren indes in einem einzigartigen Experiment bemüht, nach monatelangen Debatten eine mehrheitsfähige Antwort auf das Ergebnis der Volksabstimmung von 2016 zu ermitteln. Bei Sitzungsbeginn lagen nicht weniger als 16 Varianten vor, die von einer völligen Rücknahme des Brexit bis zu einem sofortigen Austritt ohne Abkommen die gesamte Bandbreite der Meinungen widerspiegelten. Die Regierung sah darin einen Versuch der Legislative, sich Vorrechte der Exekutive anzumaßen. Nach einer Auswahl durch Parlamentschef John Bercow sollte bis in die Nacht und voraussichtlich auch noch nächste Woche durch Abstimmungen die Position des Parlaments festgelegt werden.

Eine Option, die gestern nicht auf dem Wunschzettel der Abgeordneten stand, war der Deal der Premierministerin. May deutete an, dass sie noch „diese Woche“ eine Entscheidung suchen werde. Es wurde erwartet, dass dies ihr letzter politischer Akt sein wird. In der Fragestunde präsentierte sie sich am Mittwoch in einer Form erleichtert, als hätte sie schon ihre persönliche Entscheidung getroffen.