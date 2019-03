Dritte Abstimmung über Mays Brexit-Deal scheint nun doch möglich

Eine bis dato nicht möglich erschienene neuerliche Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May im Londoner Unterhaus am Freitag könnte in Sicht kommen. Die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom kündigte am Donnerstag an, May wolle am erneut über ihr bereits zwei Mal im Parlament abgeschmettertes Abkommen zum EU-Austritt abstimmen lassen.

Der Vorsitzende des Unterhaus, John Bercow, hat bisher unter Berufung auf eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann, eine solche neuerliche Abstimmung nicht zugelassen, sollte sich der Vorschlag nicht "substanziell" von den beiden vorherigen Versuchen unterscheiden.

Leadsom will nun dafür sorgen, dass der Antrag ausreichend neue Elemente enthält - und so von Parlamentspräsident Bercow zugelassen wird. Bercow habe bereits seine Bereitschaft signalisiert, berichten Medien.

Abgeordnete konnten sich nicht auf Alternative einigen

Dass nun doch eine dritte Abstimmung über Mays Deal auf dem Tapet steht, hat mit dem Abstimmungsreigen im britischen Parlament am Mittwoch zu tun: Die Abgeordneten konnten sich nicht auf eine Alternative Mays Vorschlag einigen. Verschiedene Varianten einer engeren Anbindung an die EU lehnten sie am späten Abend genau so ab wie ein zweites Referendum oder einen Austritt ohne Abkommen. Zu den Vorschlägen zählten auch ein Stopp des Austrittsprozesses.

Insgesamt acht Alternativ-Vorschläge zu Mays Deal standen am Abend zur Abstimmung. Dafür hatten Abgeordnete der Regierung zeitweise die Kontrolle über die Tagesordnung im Unterhaus aus der Hand genommen. Mit diesen richtungweisenden Abstimmungen wollte das Parlament ausloten, für welche Alternativen es eine Mehrheit gibt.

Sollte Mays Deal bei der dritten Abstimmung durch das Parlament kommen, würde May auf ihr Amt verzichten. Wann genau, gab die Chefin der Konservativen aber nicht bekannt. Sie werde in diesem Fall die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May am Mittwoch.

Auf einen Blick Ursprünglich sollte Großbritannien schon an diesem Freitag die Staatengemeinschaft verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist aber, dass das Unterhaus dem Austrittsvertrag noch in dieser Woche zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London der EU vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll. Sollte Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.

(APA/dpa/Reuters)