Die DUP: Hartnäckiges Zünglein an der Waage

London/Belfast. Jeder ist seines Glückes Schmied. Seit Theresa May mit der Neuwahl im Juni 2017 eine sichere Mehrheit der Konservativen in eine Minderheitsregierung verwandelte, ist sie auf die Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen. „Wir werden in dieser kritischen Zeit sicherstellen, dass Großbritannien eine stabile Regierung hat“, versprach DUP-Chefin Arlene Foster nach Unterzeichnung eines Unterstützungsvertrags. Die Stimmen der zehn nordirischen Abgeordneten im britischen Unterhaus ließ sich die Regierung May sofort einmal eine Milliarde Pfund an Investitionen für die Provinz Ulster kosten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)