Fidesz bleibt bis zur Europawahl Mitglied der EVP

Wien. Die Entscheidung über die weitere Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP) wird nach der Europawahl fallen. Das sagte der ungarische Regierungssprecher, Zoltan Kovacs, am Montag in Wien. Nach Lesart des ungarischen Regierungssprechers habe Fidesz die EVP-Mitgliedschaft „freiwillig auf Eis gelegt“, unterstütze aber nach wie vor den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber von der bayerischen CSU als Kandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Für diese Unterstützung nannte Kovacs gestern zwei Bedingungen: „die Verteidigung der christlichen Kultur“ in Europa und eine „Anti-Migrations-Politik“.

Nach heftiger Kritik der Schwesterparteien war die Mitgliedschaft von Fidesz bei der Europäischen Volkspartei am 20. März vorläufig suspendiert worden. Unmittelbarer Anlass war eine Plakatkampagne der ungarischen Regierung gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der selbst der EVP angehört. Ein dreiköpfiges EVP-Beobachtergremium, dem auch Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) angehört, soll nun prüfen, ob Fidesz den Rechtsstaat respektiere und die Werte der Parteienfamilie vertrete.

EU-Wahlkampf beginnt am Freitag

Regierungssprecher Kovacs kündigte an, dass Premierminister Viktor Orbán am Freitag den Startschuss zum EU-Wahlkampf geben werde. In den nächsten zwei Monaten werde das ungarische Parlament keine Sitzungen abhalten, damit sich die Politiker „ganz auf die Kampagne konzentrieren können“. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)