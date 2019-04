Gefangen im Brexit-Labyrinth

London. Als am Sonntag der Schiedsrichter im Spiel Cardiff gegen Chelsea ein klares Abseitstor der Londoner gelten ließ, postete ein empörter Fan der Waliser: „Es gibt eine Berufsgruppe in diesem Land, die ihren Job noch schlechter macht als die Politiker.“ Ebendiese waren am Montag wieder einmal an der Reihe: Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, ließ die Abgeordneten erneut über mögliche Auswege aus dem Brexit-Labyrinth abstimmen. Mit einem Ergebnis wurde erst am späten Abend gerechnet, nicht aber mit einer Lösung.

Denn zum einen war nicht einmal sicher, dass die Abgeordneten einer Option mehrheitlich die Zustimmung erteilen würden. In einer ersten Runde waren vor einer Woche alle acht vorgeschlagenen Varianten durchgefallen. Während sich nun im Vorfeld eine Mehrheit für einen weichen Brexit mit Verbleib in der Zollunion abzeichnete, drohten Hardliner wie die Ministerinnen Andrea Leadsom und Penny Mordaunt für diesen Fall offen mit dem Rücktritt und damit dem möglichen Fall der Regierung.

Unklar blieb zudem, inwiefern die Regierung auf eine Position des Parlaments eingehen würde. Justizminister David Gauke warnte, ein Ignorieren der Abgeordneten sei „nicht vertretbar“. Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg zeigte sich „sehr besorgt“, dass „die Premierministerin auf ihren Deal am Ende die Zollunion draufpackt“.

Die Regierung ließ wenig Kompromissbereitschaft erkennen. Vor Sitzungsbeginn wurden alle Regierungsmitglieder angewiesen, die Abstimmung im Unterhaus zu boykottieren. Labour hingegen ließ erkennen, dass die Partei für eine Anbindung an den EU-Binnenmarkt stimmen werde. Das Kabinett wurde für heute, Dienstag, zu einer Marathonsitzung von fünf Stunden zusammengerufen. Die Tatsache, dass selbst höchste Beamte ausgeschlossen waren, wurde als Signal für eine Debatte über vorgezogene Neuwahlen gedeutet. Premierministerin Theresa May hatte am Freitag gedroht: „Wir kommen an die Grenzen dieses Verfahrens.“

Teure britische Unklarheit

Das Parlament könnte die Regierung mit einem Gesetz auch beauftragen, den Willen der Volksvertreter umzusetzen. Das lässt aber außer acht, dass die EU keine Bereitschaft für Neuverhandlungen zeigt. „Die Debatte in London scheint von der Realität in den Hauptstädten der EU-27 mehr und mehr entfernt“, sagte ein Kommissionsvertreter der „Financial Times“. „Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Die Zeit läuft ab.“

Einen Hoffnungsfunken bot gestern der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, der Führung in London an: Wenn das britische Parlament einer Zollunion zustimme, könne das Land am 22. Mai geordnet aus der EU austreten. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert London auf, zur Besinnung zu kommen: „Wir wissen nur, was Großbritannien nicht will.“ Das wird schön langsam auch teuer: Nach Berechnungen der Investmentbank Goldman Sachs verliert Großbritannien jede Woche 600 Millionen Pfund. Die Brexit-Anhänger haben einst versprochen, das Land werde bei dem EU-Austritt 350 Millionen in der Woche mehr haben. (gar)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)