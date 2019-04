EU bringt Abbiegeassistenten für neue Lkw ab dem Jahr 2022

Brüssel. Die umfassende Reform der Genehmigung von Kraftfahrzeugen in der EU ist so gut wie beschlossen und wird zahlreiche Verbesserungen zum Schutz von Fußgängern und Fahrradfahrern bringen – allen voran den sogenannten Abbiegeassistenten für Lastwagen. Einstimmig verabschiedete der Binnenmarktausschuss des Europaparlaments am Dienstag das Verhandlungsergebnis zwischen den Abgesandten des Rates und des Parlaments. Diese Novelle der bestehenden Typisierungsvorschriften muss zwar noch vom Plenum des Parlaments und einem der nächsten Ministerräte bestätigt werden; das ist jedoch nur mehr Formsache.

Konkret bringt diese Neufassung den verpflichtenden Einbau von, quer durch alle Fahrzeugklassen, knapp 30 verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen. Ab Mai 2022 gilt somit unter anderem, dass jeder neu zugelassene Lkw mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet sein muss. Dieser hilft, den toten Winkel mittels Sensoren und Kameras zu erfassen und somit Unfälle mit schwächeren Verkehrsteilnehmern zu vermeiden, die vor allem beim Abbiegen der Lkw auftreten. Ein solcher Unfall, bei dem ein Neunjähriger vor einigen Wochen in Wien ums Leben kam, hatte in Österreich zu vehementen Forderungen nach einer schnellstmöglichen Aufrüstung aller Lkw geführt.

Für Pkw besonders bedeutsam sein dürften verpflichtende Systeme für automatische Notbremsungen, Warnungen bei Ablenkung des Fahrers (bei Müdigkeit, aber auch, wenn er mit dem Mobiltelefon hantiert) sowie Geschwindigkeitsassistenten, die Warnsignale geben, wenn erlaubte Höchstgeschwindigkeiten überschritten werden.

Verpflichtend werden auch Sensoren für die Unfalldatenaufzeichnung und Spurhalteassistenten. Ab Mai 2024 werden diese neuen Technologien übrigens auch für früher zugelassene Kfz verpflichtend werden; sie müssen dann entsprechend nachgerüstet werden. (go)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)