Rechtsstaat: Brüssel warnt Rumänien

Brüssel. Der Konflikt zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung Rumäniens um deren Pläne, rechtskräftig verurteilte Politiker per Erlass straffrei zu stellen, spitzt sich zu. Am Mittwoch warnte Frans Timmermans, Vizepräsident der Kommission, dass seine Behörde „binnen Tagen reagieren“ würde, sollte Bukarest die Pläne zur rückwirkenden Minderung des Strafmaßes für politische Korruptionsdelikte nicht zurücknehmen. Es dürfe nicht „de facto Straffreiheit für hohe Amtsträger schafft, die wegen Korruption verurteilt sind“, sagte er. Man führe mit Bukarest eine „konstruktive Diskussion auf technischer Ebene, aber wir konnten bisher leider noch nicht den Schluss ziehen, dass Rumänien wieder auf der richtigen Bahn ist.“

In den Genuss dieser Straffreiheit soll in erster Linie Liviu Dragnea kommen, der Chef der regierenden Sozialdemokraten und Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer. Er darf wegen seiner rechtskräftigen Verurteilung kein Regierungsamt einnehmen. Die von ihm handverlesene Ministerpräsidentin Viorica Dancila wies die Kritik ihres Parteikollegen Timmermans sofort zurück und erklärte sie für „nicht angepasst an die existierenden Realitäten.“

Neuer Prozess gegen Polen

Ebenfalls am Mittwoch beschloss die Kommission die Eröffnung eines weiteren Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Regierung Polens wegen der Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit. Warschau hat nun zwei Monate Zeit, schlüssige Gründe dafür vorzubringen, wieso das neue Disziplinarwesen für Richter diese nicht unter politische Kontrolle stellt, wie es die Kommission anklagt. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)