Auf der Suche nach dem mehrheitsfähigen EU-Austritt

London. Großbritannien erlebt derzeit die schwerste politische Krise der Nachkriegszeit. Das Parlament ist der Ort, um darüber zu debattieren und Lösungen zu finden. Einmal in der Woche haben die Volksvertreter die Gelegenheit, die Regierung zu befragen. Was also tat der Abgeordnete für den Wahlkreis Selby and Ainsty, Nigel Adams, als er am Mittwoch die Gelegenheit erhielt, Premierministerin May direkt zu adressieren? „Ich darf Sie auffordern, die Errichtung von barrierefreien Bahngleisen in der Station Selby zu unterstützen“, verlangte er.

Stunden zuvor hatte Adams aus Empörung über Mays angekündigte Kehrtwende in der Brexit-Politik seinen Rücktritt als Staatssekretär für Wales erklärt. Die geplanten Gespräche mit Labour-Führer Jeremy Corbyn seien eine „politische Katastrophe“, kritisierte der konservative Politiker, und würden zu einem Bruch des Wahlversprechens der Tories führen: „Wir werden in der Zollunion gefangen bleiben“, schrieb Adams.

Die beiden bisherigen Kontrahenten May und Corbyn vermieden im Unterhaus ebenfalls den Brexit so weit wie möglich und gaben sich zahm. „Das Volk erwartet eine Lösung“, verteidigte die Premierministerin ihren Kurswechsel. „Wir sind zu Gesprächen bereit“, erwiderte der Oppositionsführer. Beide kamen am späten Nachmittag zu einer ersten Runde zusammen. Die Erwartungen waren gering. Nicht unbemerkt blieb aber, dass Corbyn ein Team nominierte, das von gemäßigten Politikern dominiert war.

Bei den Verhandlungen ging es um einen mehrheitsfähigen Brexit. May bestand vorweg darauf, dass nur auf Grundlage des vorliegenden Deals verhandelt werden können, obwohl das Abkommen bereits drei Mal vom Parlament abgelehnt worden war. Labour insistierte bisher auf dem Verbleib des Landes in der Zollunion mit der EU.

Bei den Gesprächen ging es nicht nur um Substanz, sondern sofort auch um den Spin. In Anklängen an die Satireserie „Yes Minister“ verlautete aus Regierungskreisen: „Wir wollen eine Zollunion, aber sagen, wir wollen keine. Labour will keine Zollunion, aber sie sagen, sie wollen eine.“ Beide müssen den Schein wahren und dennoch eine Lösung finden. Die Wahlversprechen mit eventuellen Kompromissen in Einklang zu bringen sei „ausgeschlossen“, warnte der Abgeordnete Nicholas Boles.

Treffen mit Schotten und Walisern

Zusätzlich zu ihrem Gespräch mit Corbyn traf May auch mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon und dem First Minister von Wales, Mark Drakeford, zusammen. Besonders Sturgeon zeigte sich skeptisch. Sie sei „vorsichtig“, ob die Premierministerin eine Lösung oder „nur die Entscheidung ein weiteres Mal verschieben“ wolle.

Während an May vor allem vonseiten der konservativen Hardliner massive Kritik geübt wurde und zahlreiche Hinterbänkler jedes Entgegenkommen bei der nächsten Parlamentsabstimmung ausschlossen, blieb eine Rücktrittswelle aus dem Kabinett aus. In der achtstündigen Debatte am Dienstag sollen sich dem Vernehmen nach 14:10 Minister gegen Mays Vorgangsweise ausgesprochen haben. Umweltminister Michael Gove dementierte dennoch, dass die Regierung völlig gespalten und nicht mehr handlungsfähig sei: „Wir sind darauf konzentriert, sicherzustellen, dass wir die EU zum frühestmöglichen Zeitpunkt verlassen.“

Das Ausmaß des gegenseitigen Misstrauens war auch daran erkennbar, dass im Unterhaus wie geplant ein Gesetz zu einem Aussetzen des Brexit bis mindestens Jahresende debattiert wurde. Mit der Ablehnung wurde gerechnet. Stattdessen will die Premierministerin in der kommenden Woche von der EU eine Verlängerung bis 22. Mai erbeten. Zumindest eine gute Nachricht aber gab es doch für die Abgeordneten: Für Freitag erhielten sie frei.

AUF EINEN BLICK Brexit. Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 werden bei ihrem Treffen in Brüssel am 10. April über einen Aufschub des Brexit beraten. Voraussetzung ist, dass Großbritannien an den Europawahlen Ende Mai teilnimmt. Bis dato war die EU lediglich dazu bereit, den Briten einen langen Aufschub zu gewähren. Premierministerin Theresa May will aber eine möglichst knappe Gnadenfrist – um noch vor der EU-Wahl auszutreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)