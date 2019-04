EU-Beschluss erhöht Druck auf Papamonat

Brüssel. Die Bundesregierung kommt bei ihren Vorbereitungen zur Umsetzung eines Papamonats unter Druck. Denn das EU-Parlament beschloss am Donnerstag eine Richtlinie mit Mindeststandards für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die auch einen mindestens zehntägigen Vaterschaftsurlaub vorsieht.

In Österreich hatte Vizekanzler Heinz-Christian (FPÖ) Strache zwar die Umsetzung des Papamonats angekündigt, doch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bremste. Sie warnte vor einer zusätzlichen Belastung der Wirtschaft und will deshalb noch nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament, Evelyn Regner, drängt nun auf eine rasche Umsetzung des Vaterschaftsurlaubs in Österreich. Derzeit werde dieser von der Regierung „verschleppt“.

Flexible Arbeitszeiten

In der neuen EU-Richtlinie ist zudem ein Anspruch auf flexible Arbeitszeiten für beide Elternteile vorgesehen. Dies umfasst auch die Möglichkeit von Telearbeit. Bei der Genehmigung solcher Ansprüche sollen Arbeitnehmer künftig „nicht nur ihre eigenen Ressourcen“ berücksichtigen, heißt es in der Erklärung der Richtlinie. Sie müssten auch auf die spezifischen Bedürfnisse der Elternteile eingehen – insbesondere wenn diese mit einer Behinderung oder chronischen Krankheiten ihrer Kinder konfrontiert seien. Für Personen, die im gleichen Haushalt leben, muss im Bedarfsfall zudem ein Pflegeurlaub von mindestens fünf Tagen im Jahr gewährt werden.

Der Richtlinie hatten bereits die EU-Regierungen zugestimmt. Für die Umsetzung haben die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)