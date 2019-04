Wien. Die Spezies des traditionellen, loyalen SPÖ-Wählers wird vielleicht immer seltener, aber sie ist nach wie vor verlässlich. Auf einen gewissen Anteil ihrer Basis können sich die Sozialdemokraten verlassen. Man muss sich also nicht so stark um sie bemühen. Bei Nationalrats- oder Landtagswahlen versucht man daher, in erster Linie neue Wähler anzusprechen. Mit einer breiteren Themenvielfalt und neuen Gesichtern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)