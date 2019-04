Brexit: May beantragt Aufschub bis 30. Juni

Die britische Premierministerin Theresa May hat in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins beantragt. Grundsätzlich wolle man zwar einen Fahrplan für die Ratifizierung vereinbaren, der es dem Vereinigten Königreich gestattet, vor dem 23. Mai 2019 aus der Europäischen Union auszutreten, und damit die Europawahlen (für Großbritannien, Anm.) zu annullieren", erklärte May. London werde aber "verantwortlich Vorbereitungen treffen" für die Abhaltung der EU-Wahl, sollte dies so rasch nicht möglich sein. In diesem Falle wolle man einen Austrittsaufschub bis 30. Juni.

"Es ist frustrierend, dass wir diesen Prozess noch nicht erfolgreich und geordnet abgeschlossen haben", schrieb May.

Zuvor hatten mehrere Medien mit Berufung auf EU-Quellen berichtet, dass Tusk eine „flexible Verlängerung" der Brexit-Frist auf bis zu zwölf Monate vorschlagen wolle oder das schon getan habe. Die Idee des polnischen Ratspräsidenten solle noch heute formell den Mitgliedsstaaten vorgestellt werden, sagte ein EU-Diplomat zur Nachrichtenagentur AFP.

