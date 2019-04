Brexit: Donald Tusks politisch riskanter Vorschlag

Hat Donald Tusk sich dieses Mal übernommen? Der Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Rates, dem Vereinigten Königreich noch ein Jahr Aufschub für ihren Austritt aus der Union anzubieten, zog unmittelbar nach seinem Bekanntwerden sowohl scharfe Kritik aus Paris wie Erpressungsdrohungen durch einen Anführer der Brexit-Bewegung nach sich.

"Gerüchte über diesen Aufschub sind ein ungeschickter Versuchsballon", kritisierte ein Kabinettsmitglied von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Tusks Vorschlag. „Es ist verfrüht, über einen Aufschub zu reden. Die verschiedenen Optionen werden am 10. April diskutiert werden, und noch nichts ist beschlossen."

Die „Flextension“ und ihre Folgen

Ein enger Kabinettsmitarbeiter Tusks hatte der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber gesagt, Tusk werde den langen Aufschub beim Brexit-Krisengipfel am kommenden Mittwoch in Brüssel aufs Tapet bringen. Dieser Vorschlag würde bedeuteten, dass die Briten die EU erst am 10. April 2020 verlassen. Sie nähmen folglich an den Europawahlen von 23. bis 26. Mai dieses Jahres teil, hätten das Recht auf einen EU-Kommissar sowie britische Richter am Gerichtshof der EU und am Gericht in Luxemburg. Auch im Rat, dem Gesetzgebungsorgan der Mitgliedstaaten, wären sie wie bisher mit Sitz, Stimme und allen Rechten vertreten - einschließlich des Vetos in einstimmigen Angelegenheiten, vor allem dem Beschluss des nächsten Budgetrahmens der Jahre 2021 bis 2027, der Außen- und Sicherheitspolitik.

"Der einzige vernünftige Ausweg wäre ein langer aber flexibler Aufschub. Ich würde ihn ,Flextension' nennen", sagte der Mitarbeiter Tusks zu Reuters. „Wir würden dem Vereinigten Königreich einen Ein-Jahres-Aufschub geben, der automatisch beendet würde, sobald das Austrittsabkommen vom House of Commons angenommen und ratifiziert ist. Und selbst, wenn das nicht möglich ist, hätte das Vereinigte Königreich genug Zeit, seine Brexitstrategie zu überdenken."

Rees-Mogg droht EU mit totaler Verhinderungspolitik

Einer der einflussreichsten Anführer der Brexiteers im House of Commons hat bereits klar gemacht, wie seine Brexitstrategie diesfalls aussähe: „Wenn uns ein langer Aufschub in der EU feststecken lässt, sollten wir so schwierig wie möglich sein", drohte der Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg via Twitter. „Wir könnten unser Veto gegen jede Erhöhung des Budgets einlegen, die vermeintliche EU-Armee behindern und Herrn Macrons integrationistische Pläne blockieren."

Tusks Vorschlag wird von der Europäischen Kommission unterstützt, verlautete es aus Kreisen um deren Präsident Jean-Claude Juncker auf Anfrage der „Presse". Einzig mit der Dauer von zwölf Monaten sei man nicht einverstanden; man bevorzuge neun Monate, also Ende 2019.

Theresa May wiederum überraschte am Freitagvormittag mit ihrer brieflichen Bitte an Tusk und den Europäischen Rat, einen Aufschub bis zum 30. Juni zu gewähren, um mit der oppositionellen Arbeiterpartei doch noch Einigung über ein Austrittsabkommen zu finden. Dieses Datum (unmittelbar vor der Konstituierung des neu gewählten Europaparlaments) hat May bereits vorigen Monat in Brüssel vorgeschlagen und dafür eine Abfuhr erhalten.

Offen bleibt bei Tusks Vorschlag eines langen Aufschubs die Lösung einer Reihe von schweren rechtlichen Problemen. Er beinhaltet zum Beispiel die Forderung, dass die britische Regierung „rechtsverbindlich“ zusagt, wichtigen Entscheidungen der EU zu 27 nicht im Wege zu stehen. Doch wie sollen die Briten "rechtsverbindlich" auf ihre aus den Europäischen Verträgen erfließenden Rechte als Mitglieder verzichten? Und was wären solche besonders wichtigen Entscheidungen? Das würde jeden einzelnen Beschluss, den die neue Kommission, das neue Parlament, der Rat im Wege der Gesetzgebung bis zum endgültigen Brexit träfe, beim Gerichtshof der EU in Luxemburg anfechtbar.