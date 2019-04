„Ich frage mich, ob Kanzler Kurz das mit der FPÖ schafft“

Die Presse: In London bemüht sich Tory-Premierministerin May erstmals ernsthaft mit Labour um eine parteiübergreifende Mehrheit fürs Brexit-Abkommen. Sind Sie dafür, das Austrittsdatum zu verschieben?



Frans Timmermans: Wir müssen zuerst Klarheit aus London haben: Wenn es einen Kompromiss gibt, der eine Mehrheit im Parlament findet, könnten wir natürlich noch etwas länger zuwarten. Was May und Labour-Chef Corbyn jetzt versuchen, hätten sie schon vor zwei Jahren machen müssen. Die Niederlande und Österreich sind Koalitionsländer. Für uns wäre das normal. Bei den Briten ist das schwieriger. Ein Hard Brexit wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn dann haben die Briten den Schaden und wir auch.



Viel Zeit bis zum Gipfel am 9. April bleibt ja nicht mehr. Wäre es da nicht klüger, dem Wunsch Mays nach einem Brexit-Aufschub 30. Juni zu entsprechen?



Eines ist klar: Wenn die Briten eine weitere Verschiebung wollen, müssen sie sich an den Europawahlen beteiligen.

