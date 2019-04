Hartes Spiel mit China

Brüssel. 20 Mal haben sich die Spitzen der Europäischen Union mit der Führung der Volksrepublik China bereits zu Gipfeltreffen eingefunden, und stets wurden sämtliche köchelnden Konflikte eilfertig unter den roten Teppich gekehrt. Industriespionage? Dumping? Vom Staat finanzierte Einkaufstouren in Europas Hightechindustrie? Die gezielte Kontrolle von Infrastruktur in ärmeren EU-Staaten? Menschenrechte? Alles nach außen hin kein Thema, in den Abschlusskommuniqués wurde floskelhaft auf „gemeinsame Interessen“ an einer „multilateralen Rechtsordnung“ verwiesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)