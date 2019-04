Ratlos, planlos, aussichtslos

London. In frühsommerliches Schönwetter eingelullt gönnte sich die britische Politik in den Osterfeiertagen den Luxus, das ungelöste Brexit-Problem einfach zu ignorieren. Selbst Premierministerin Theresa May kehrte dieses Jahr nicht mit einer ihrer gefürchteten „spontanen Eingebungen“ aus dem Osterurlaub zurück: Vor zwei Jahren hatte sie ohne Not vorgezogene Neuwahlen vom Zaun gebrochen, bei denen sie ihre Mehrheit verspielte. Diesmal hat man bei den Konservativen genug Angst vor den Lokalwahlen am kommenden Freitag.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)