Immer mehr Polen halten ihre Richter für abhängig

Brüssel.Věra Jourová hatte am gestrigen Freitag keine guten Nachrichten zu überbringen: „Die Rechtsstaatlichkeit gerät an manchen Orten in Europa immer stärker unter Druck“, sagte die Justizkommissarin anlässlich der Präsentation des alljährlichen EU-Justizbarometers. Bei der seit mittlerweile sieben Jahren durchgeführten Untersuchung werden die Eckdaten der nationalen Justizsysteme der Mitgliedstaaten (etwa zur Qualität und Unabhängigkeit der Rechtssprechung) untersucht und miteinander verglichen.

Der von Jourová angesprochene Druck betrifft vor allem die Wahrnehmung der EU-Bürger, die im Rahmen des Justizbarometers darüber befragt werden, wie sehr sie den heimischen Gerichten vertrauen. Im Vergleich zu 2016 habe sich die Einschätzung der Justizunabhängigkeit zwar in zwei Dritteln aller EU-Staaten verbessert, hieß es gestern. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Vertrauen in die Justiz aber in drei Fünfteln aller EU-Mitgliedstaaten zurückgegangen, darunter in Österreich, den Niederlanden, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Estland, Griechenland, Tschechien, Portugal, Ungarn, Rumänien, Polen, Spanien, Bulgarien, der Slowakei und Kroatien.

Polen und Ungarn sind diesbezüglich Sonderfälle, denn gegen die beiden Unionsmitglieder hat die EU Verfahren wegen Verletzung der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet – die nationalpopulistischen Regierungen in Warschau und Budapest bemühen sich darum, Richter politisch zu kontrollieren, was dem Prinzip der Gewaltentrennung widerspricht.

Misstrauen in Polen

Polen liegt in der Eurobarometer-Umfrage an sechstletzter Stelle. 39 Prozent der Polen halten ihre Justiz für unabhängig, 50 Prozent misstrauen ihr, elf Prozent sind unentschlossen. In Ungarn (Platz 19) zeigten sich 24 Prozent der Befragten unentschlossen, 43 Prozent vertrauen der Justiz, 33 Prozent halten die Richter für beeinflussbar.

Positiv vermerkte Jourová, dass sich im Zeitraum von 2010 bis 2017 in fast allen EU-Staaten die Verfahrensdauer in erster Instanz verkürzt oder stabilisiert habe. Auch seien die öffentlichen Ausgaben in die Justiz zuletzt EU-weit stabil geblieben. (ag./la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2019)