EU-Chefs wollen bei Postenvergabe das Parlament ausbremsen

Brüssel. Die schwierigsten Verhandlungen über die Besetzung der Führungsposten in den EU-Institutionen seit Beginn der direkten Wahlen zum Europaparlament vor 40 Jahren werden äußerst rasch beginnen – und anders als vor fünf Jahren sind die Staats- und Regierungschefs dieses Mal darauf erpicht, sich die Dramaturgie der Ereignisse nicht von den Parlamentariern diktieren zu lassen. Schon am 28. Mai, also zwei Tage nach Verkündigung des Ergebnisses, werden sie sich in Brüssel zusammenfinden, um das Terrain zu sondieren und die Grenzen der Debatte darüber abzustecken, wer neuer Präsident der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates, des Parlaments, der Zentralbank sowie neuer Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik wird. Diese Treffen wurde der „Presse“ aus zwei voneinander unabhängigen diplomatischen Quellen bestätigt.

