Livestream: ÖVP startet in den Walkampf

Ab 10 Uhr, startet die ÖVP offiziell in den EU-Wahlkampf. Die Partei tut das mit einem gemeinsamen Auftritt von Othmar Karas, Sebastian Kurz und Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP).

Wenngleich Karas ÖVP-Spitzenkandidat der Wahl ist, übernahm die große Themensetzung erst einmal der Kanzler. So ließ Sebastian Kurz am Vorabend des Termins mit einem überraschenden Vorstoß aufhorchen. Er sprach sich in einem Interview mit der „Presse“ und der „Kleinen Zeitung“ für einen "Umbau der Europäischen Union" aus. Kurz will den 2009 in Kraft getreteten Vertrag von Lissabon "updaten", da sich in Europa seit damals "viel verändert" habe.

Der Kanzler im Wortlaut: "Es braucht einen neuen Vertrag mit klareren Sanktionen gegen Mitglieder, die Schulden machen, Strafen für Länder, die illegale Migranten nicht registrieren und durchwinken, sowie harte Konsequenzen bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und die liberale Demokratie".

