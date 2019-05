Karas stimmt Kurz zu: "Nicht mit Ritualen der Vergangenheit zufriedengeben"

ÖVP beschwor bei Auftakt "Richtungsentscheidung"

Die ÖVP ist am Samstag offiziell in den Wahlkampf für die EU-Wahl am 26. Mai gestartet. Neben den zehn Kandidaten mit Othmar Karas und Staatssekretärin Karoline Edtstadler sprachen freilich auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz sowie EVP-Kandidat Manfred Weber.