Die EU-Pläne von Sebastian Kurz und ihre Machbarkeit

Brüssel/Wien. Grundsätzlich wollen die Staats- und Regierungschefs ihr informelles Europäisches Ratstreffen im rumänischen Sibiu/Hermannstadt am Donnerstag dafür nutzen, um in aller Unverbindlichkeit über die politischen Prioritäten der Gesetzgebungsperiode 2019 bis 2024 zu reden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will einen Schritt weitergehen. Er möchte, wie er der „Presse“ und den Bundesländerzeitungen am Freitag sagte, den EU-Vertrag ändern. Der derzeitige in der Lissabon-Form, seit 1. Dezember 2009 in Kraft, sei nicht mehr zeitgemäß, so seine Argumentation. Ähnlich, wenn auch etwas zurückhaltender Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ): „Die Vertragsänderung ist immer unser Wunsch gewesen", betonte er. Aber: Es gelte abzuwarten, in welche Richtung die vertragliche Änderung gehen werde.



Ungeachtet der Schwierigkeiten, welcher der einstimmigen Änderung des EU-Vertrages im Weg stehen, stellt sich die Frage nach ihrer Notwendigkeit, um Kurz' Ziele einer dynamischeren, schneller entscheidenden Union zu erreichen. Eine Analyse seiner Ideen:

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft