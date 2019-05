Wien. Der Ruf nach einer Reform der Arbeitsweise der EU hat zu einem Zwist innerhalb der türkis-blauen Regierungskoalition geführt. Während sich Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Aufweichung des Einstimmigkeitsprinzips in manchen Bereichen der EU-Außenpolitik vorstellen kann, ist Außenministerin Karin Kneissl strikt dagegen.



Was spricht für und was gegen die Verpflichtung zur Einstimmigkeit auf europäischer Ebene? „Die Presse“ liefert Argumente.

Lesen Sie mehr zum Thema EU-Wahl: ÖVP laut Umfrage vor SPÖ und FPÖ Die Grünen dürften laut der Umfrage auf rund zehn Prozent kommen, die Neos werden mit acht Prozent ausgewiesen.

