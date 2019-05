Steiler Weg zur emissionsfreien EU im Jahr 2050

Brüssel. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag erklärt, sie erwäge nun den Beitritt zur Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wonach die Union bis zur Jahr 2050 „klimaneutral“ werden, sprich: unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen solle. „Die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen“, sagte Merkel. Die Frage sei „nicht, was kostet uns das, sondern wie viel mehr würde es uns kosten, wenn wir nichts tun.“

Macron hatte dies vorigen Donnerstag während des informellen Europäischen Ratstreffens in Sibiu/Hermannstadt gemeinsam mit acht seiner Amtskollegen vorgebracht. Merkel hatte sich damals bedeckt gehalten; Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte Macrons Initiative scharf kritisiert und gesagt, er erachte es als „vollkommen falsch“, auf Atomkraft zu setzen (Macrons Papier erwähnte sie jedoch nicht). Österreich drohen wegen seiner Verfehlung der bisher schon vereinbarten Klimaschutzziele in den Jahren 2021 bis 2030 Pönalen im Ausmaß von 1,3 bis 6,6 Milliarden Euro, erklärte Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger Anfang Mai auf eine Anfrage der Liste Jetzt.

„Wir müssen mehr tun“

Streng genommen ist Macrons Ziel, zur Mitte dieses Jahrhunderts eine „klimaneutrale“ EU zu schaffen, nicht neu. Ende November vorigen Jahres hatte die Europäische Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „A Clean Planet for All“ vorgelegt. Ihr Ziel ist es, „eine Vision zu präsentieren, die dazu führen kann, durch einen sozial fairen Übergang auf kosteneffiziente Weise bis 2050 netto null Treibhausgasemissionen zu erzielen.“

Bis Dezember muss die EU im Rahmen ihrer Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erklären, wie sie das zu erreichen gedenkt. Auf Diplomaten- und Ministerebene wird darum intensiv über das Kommissionspapier verhandelt. Je zwei Mal haben sich bereits die Umwelt- und Energieminister damit befasst, einmal auch jene für Industrie.

Am Dienstag waren die Agrarminister dran. „Wir müssen mehr tun, und wir müssen es jetzt tun“, mahnte Agrarkommissar Phil Hogan. Der zuständige Fachbeamte der Kommission resümierte in seinem Vortrag an die Minister: „Der Großteil der Emissionen 2050 wird von der Landwirtschaft kommen. Der Grund dafür ist einfach: Man kann Kühen, Schweinen und Schafen nicht verbieten, zu tun, was sie tun.“ Sprich: verdauen. Ihre Emissionen sollen durch Aufforstung und Schutz von Feuchtgebieten ausgeglichen werden, also jenen Landschaften, die Kohlendioxid besonders gut binden.

Das grundlegende Problem der EU-Klimapolitik liegt weiterhin darin, dass vor allem Polen, Ungarn, Tschechien und Bulgarien die Ziele ablehnen. Das zeigte sich auch bei der Debatte der Agrarminister. Doch ihre Zustimmung ist nötig, um die erforderliche Einstimmigkeit beim Europäischen Rat am 20. und 21. Juni zu erzielen. „Über das Ziel von null Emissionen ist man sich einig“, sagte eine Diplomatin zur „Presse“. „Die Frage ist nur: wie schnell?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2019)