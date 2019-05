Karas setzte Mitarbeiter für seine Doktorarbeit ein

Brüssel. Sowohl die weltweit führende Nichtregierungsorganisation in Sachen politischer Transparenz als auch die Universität Wien halten den Einsatz von Parlamentsassistenten bei der Erstellung der Doktorarbeit des Europaabgeordneten Othmar Karas für bedenklich.



Der Spitzenkandidat der ÖVP für die Europawahl lobt im Vorwort seiner Dissertation seine aus dem EU-Budget finanzierten Mitarbeitern für deren Beitrag: „Ein Dank gilt auch allen ... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinen Büros in Wien und Brüssel für ihren Einsatz bei den Recherchearbeiten, bei der kritischen Prüfung der Texte und der grafischen Gestaltung der Arbeit." Eine namentlich genannte Mitarbeiterin erwähnt er „aus Gründen der Redlichkeit" ausdrücklich und hebt hervor, er habe „von ihrer Liebe zur wissenschaftlichen Arbeit, ihrer Konsequenz bei der Prüfung von Fußnoten, ihrer Hartnäckigkeit, kritischen Prüfung jeder Zeile und ihrer Erfahrung, die sie sich als Studienassistentin erarbeitet hat, sehr profitiert."

