EU-Wahl: Arbeiterpartei in den Niederlanden überraschend vorne

Nach der Europawahl in den Niederlanden liegen ersten Prognosen zufolge überraschend die Sozialdemokraten vorne. Wie der Fernsehsender NOS am Donnerstagabend unter Berufung auf Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos berichtete, gehen voraussichtlich fünf der 26 niederländischen Sitze im Europaparlament an die Partij van de Arbeid des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans.

Demnach liegen die Sozialdemokraten bei 18,4 Prozent der Stimmen. Gleichauf folgen demnach mit jeweils vier Sitzen die beiden Regierungsparteien, die Volkspartij voor Vrijheid en Democratie des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte sowie der christlich-konservative Christen-Democratisch Appèl.

Drei Sitze für rechtes Forum voor Democratie

Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene, und sein Forum voor Democratie kommen nach der Prognose auf drei Sitze. Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekannt gegeben.

Auch in Großbritannien begann die Europawahl am Donnerstag. Bis Sonntag wird in den anderen 26 EU-Staaten gewählt, darunter in Österreich. In Großbritannien wird die Wahl von der Brexit-Krise überschattet.

(APA/AFP/Reuters/dpa)