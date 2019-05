EU-Wahl: Arbeiterpartei in den Niederlanden überraschend vorne

In Großbritannien und den Niederlanden hat am Donnerstag die Europawahl begonnen. Die ersten Nachwahlbefragungen in den Niederlanden deuten auf eine Überraschung hin: Demnach hat die Arbeiterpartei, die sozialdemokratische Partij van de Arbeid, die meisten Stimmen erhalten; die bürgerliche Partei von Ministerpräsident Mark Rutte, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, landet demnach auf dem zweiten Platz.

Bis Sonntag wird in den anderen 26 EU-Staaten gewählt. In Großbritannien wird die Wahl von der Brexit-Krise überschattet.

