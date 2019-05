Liveticker zur EU-Wahl: Ein "Ibiza-Effekt" auch im Rest Europas?

Heute, nach vier Tagen, geht Europas Superwahl zu Ende: Mehr als 400 Millionen Menschen in 28 EU-Mitgliedsstaaten, waren zu den Urnen gerufen, um 751 neue Abgeordnete für das Europaparlament zu wählen - und damit zu bestimmen, wer in den kommenden fünf Jahren maßgeblich die Politik der Union mitbestimmen wird. Eines scheint schon vor Auszählung der Stimmen sicher: Die Zentrumsparteien, die Christdemokraten und Sozialdemokraten, werden große Verluste hinnehmen müssen. Sie bekommen nicht nur von den Rechtspopulisten und Europaskeptikern, sondern auch von der grün-liberalen Seite des europapolitischen Spektrums Konkurrenz.

Doch in den sieben Staaten, die bereits seit Donnerstag wählten, schnitten pro-europäische Parteien stärker ab, als erwartet. Die Ibiza-Affäre rund um die FPÖ war in der letzten Wahlkampfwoche in zahlreichen Mitgliedsstaaten zum wichtigen Thema geworden.

Es wird jedenfalls bis in die Abend- und Nachtstunden spannend werden: Die ersten nationalen Schätzungen zum Ausgang des EU-weiten Urnengangs werden ab 18.00 Uhr veröffentlicht. Gegen 20.15 Uhr will das Europaparlament ein erstes europaweites Stimmungsbild bekannt geben. Die letzten Wahllokale schließen um 23.00 Uhr in Italien. Erst dann dürfen amtliche Wahlergebnisse bekanntgegeben werden.