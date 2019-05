Liveticker zur EU-Wahl: Historische Niederlage für deutsche Koalitionsparteien, Erfolg für Grüne

Heute, nach vier Tagen, geht Europas Superwahl zu Ende: Mehr als 400 Millionen Menschen in 28 EU-Mitgliedsstaaten, waren zu den Urnen gerufen, um 751 neue Abgeordnete für das Europaparlament zu wählen - und damit zu bestimmen, wer in den kommenden fünf Jahren maßgeblich die Politik der Union mitbestimmen wird. Eines scheint schon vor Auszählung der Stimmen sicher: Die Zentrumsparteien, die Christdemokraten und Sozialdemokraten, werden große Verluste hinnehmen müssen. Sie bekommen nicht nur von den Rechtspopulisten und Europaskeptikern, sondern auch von der grün-liberalen Seite des europapolitischen Spektrums Konkurrenz.

Doch in den sieben Staaten, die bereits seit Donnerstag wählten, schnitten pro-europäische Parteien stärker ab, als erwartet. Die Ibiza-Affäre rund um die FPÖ war in der letzten Wahlkampfwoche in zahlreichen Mitgliedsstaaten zum wichtigen Thema geworden. Vom Ausgang der Wahl hängt auch ab, wer Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird.

Es wird jedenfalls bis in die Abend- und Nachtstunden spannend werden: Erst gegen 20.15 Uhr will das Europaparlament ein erstes europaweites Stimmungsbild bekannt geben. Die letzten Wahllokale schließen um 23.00 Uhr in Italien. Erst dann dürfen amtliche Wahlergebnisse bekanntgegeben werden.