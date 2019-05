Die Schlüsselstaaten bei der Europawahl

Brüssel/Wien. Noch ehe nur ein Stimmzettel ausgezählt ist, herrscht Klarheit: Diese Wahlen zum Europäischen Parlament werden ein weltanschaulich so stark fragmentiertes Parteienbild ergeben wie noch nie zuvor in der 40-jährigen Geschichte dieser größten länderübergreifenden Wahl der Welt. Die beiden größten Parteifamilien, die Europäische Volkspartei sowie die Sozialdemokraten, werden erstmals nicht mehr gemeinsam die absolute Mehrheit stellen.



In mehreren Mitgliedstaaten stehen signifikante Umwälzungen bevor – vor allem erstmals in allen großen. „Die Presse“ hat jene Staaten analysiert, auf die man am Sonntagabend ein besonderes Augenmerk legen muss, um die Rahmenbedingungen zu verstehen, unter denen das neue Europaparlament ab 2. Juli für fünf Jahre agieren wird.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft