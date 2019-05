Brüsseler Spitzenkandidaten

Für einen Mann, der stets betont, kein politisches Amt anzustreben, ist Michel Barnier viel auf Achse. Und er trifft bemerkenswert viele Leute, die in den nächsten Tagen über die höchsten politischen Ämter der EU entscheiden werden. In den vergangenen vier Wochen hatte der frühere französische Außenminister, EU-Kommissar und gegenwärtige Brexit-Verhandler Termine bei den Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Malta, Kroatien, Zypern und Griechenland. Dazu kamen politisch hochrangig besetzte Veranstaltungen in München und Berlin, samt Treffen mit CSU-Spitzen sowie dem Wirtschaftsminister und Konfidenten von Kanzlerin Angela Merkel, Peter Altmaier. „Ich habe heute Michel Barnier getroffen, einen echten Freund Griechenlands“, twitterte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras.

